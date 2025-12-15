Άρπαξε πατίνι από μπαλκόνι και έπεσε πίσω: Βίντεο με απρόσεκτο κλέφτη

Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σπιτιού στη Βάρη Αττικής, όταν ένας επίδοξος κλέφτης, με κεκαλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, «μπούκαρε» σε μπαλκόνι για να αρπάξει ένα ηλεκτρικό πατίνι που ήταν «παρκαρισμένο» στον χώρο, παραπάτησε και έπεσε.

Όπως φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα, ο κλέφτης, αφού αποσπά το πατίνι, στην προσπάθεια του να διαφύγει, πηδώντας από τα κάγκελα του μπαλκονιού, πέφτει προς τα πίσω, με το πατίνι να τον πλακώνει.

Τελικά, μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια να εξαφανιστεί, ξανά επιχειρεί και καταφέρνει να κλέψει το ηλεκτρικό πατίνι και να γίνει «καπνός».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Live You», αυτή ήταν η δεύτερη φορά που κλέφτες αποσπούν κάποιο αντικείμενο από το συγκεκριμένο σπίτι που ανήκει σε γνωστό προπονητή.