Άρτα: Αιφνίδιος θάνατος 35χρονης μέρες μετά τη γέννα του δεύτερου παιδιού της

Μία 35χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί του Σαββάτου (07/02) στην Άρτα, την ώρα που θήλαζε το μόλις 15 ημερών παιδάκι της.

Η θανούσα, όπως μεταφέρει το Mega, βρισκόταν στο σπίτι με το βρέφος όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία. Τηλεφώνησε στον σύζυγό της, που είναι πνευμονολόγος, και εκείνος κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες κλήθηκαν περί τις 09:20 το πρωί και όταν έφτασαν στο σπίτι της γυναίκας, που έχει άλλο ένα παιδί 3 ετών, τη βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας, όπου, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι γιατροί εικάζουν πως πρόκειται για ανακοπή καρδιάς, αλλά έχει διαταχθεί νεκροτομή-νεκροψία για να διασαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου της.

Σύμφωνα με το περιβάλλον της, η 35χρονη δεν είχε προβλήματα υγείας και είχε γεννήσει σε μία ιδιωτική κλινική στα Ιωάννινα.