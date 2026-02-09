Καρπενήσι: Εντοπίστηκε ακέφαλη σορός σε όχημα που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

Πολλά ερωτήματα προκαλεί περιστατικό που έλαβε χώρα στο Καρπενήσι, όπου οι Αρχές κλήθηκαν μετά από πτώση οχήματος σε γκρεμό περίπου 300 μέτρων.

Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση δεν είναι η ίδια η πτώση στον γκρεμό, που είναι κοντά στη μονή της Αγίας Προυσιώτισσας, αλλά πως εντός του οχήματος βρέθηκε ένα πτώμα ακέφαλο και χωρίς ρούχα.

Όπως μεταφέρει το Mega, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 59 ετών.

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνου πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αλλά η έρευνα στο σημείο παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για να μπορέσει να λυθεί η υπόθεση.

Στο σημείο επιχειρούν drone αλλά και υπάρχει και θερμική κάμερα, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν το κεφάλι του θύματος και άλλα στοιχεία.