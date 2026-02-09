Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, παραμένει το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (8/2).

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το μικρό κορίτσι βρισκόταν με τον πατέρα του, στην πλατεία Κύπρου την ώρα που υπήρχε αρκετός κόσμος στο σημείο όταν κάποια στιγμή ξέφυγε της προσοχής και βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο σιντριβάνι.

Περαστικοί που κατάλαβαν τι συνέβη έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, λίγα λεπτά νωρίτερα ήταν μαζί με γονέα του και είχαν πάρει ένα σνακ από γειτονικό περίπτερο.

Ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε και περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί επί 40 λεπτά έδωσαν μάχη να κρατήσουν στη ζωή. Το ΄παιδί επανήλθε και άμεσα διασωληνώθηκε ωστόσο κατάσταση του κρίνεται σοβαρή.

Σημειώνεται ότι οι γιατροί εκτίμησαν την ηλικία του παιδιού ως 2 ετών ωστόσο οι γονείς ανέφεραν ότι είναι 5 ετών.

Οι γονείς του παιδιού, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξυχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης αναλίκου, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.