Οργή Τραμπ για το «απολύτως φριχτό» halftime show του Bad Bunny: «Προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής»

Την οργή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε το σόου με πρωταγωνιστή τον Λατίνο αστέρα Bad Bunny, στο ημίχρονο του Super Bowl.

Ο Τραμπ, δεν έλαβε πρόσκληση να παραστεί στον τελικό του Super Bowl, άλλωστε είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα παραστεί λόγω της επιλογής των καλλιτεχνών για το σόου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, όμως, έδειξε πως παρακολούθησε τα τεκταινόμενα και είχε γνώμη.

«Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι απολύτως φριχτό, ένα από τα χειρότερα ποτέ! Δεν έχει κανένα νόημα, είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας που έχουμε» έγραψε, αλλά δεν σταμάτησε εκεί.

«Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος, και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι απλώς ένα «χαστούκι» για τη χώρα μας, που δημιουργεί νέα πρότυπα και ρεκόρ κάθε μέρα».

Ακόμα, έκρινε πως «δεν υπάρχει τίποτα που να σε εμπνέει σε αυτό το χάος και, προσέξτε, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα Fake News Media, επειδή δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο»

Δεν υπάρχει τίποτα που να σε εμπνέει σε αυτό το χάος» και προειδοποίησε πως «τα Fake News Media», όπως τα χαρακτηρίζει, «θα δώσουν εξαιρετικές κριτικές επειδή δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο».

Σημειώνεται πως ο Bad Bunny επιμένει να τραγουδά στη μητρική του γλώσσα, τα ισπανικά, κάτι που προκαλεί την έκρηξη του προέδρου.

Η χθεσινή του εμφάνιση κρίνεται ως μία «ερωτική επιστολή στο Πουέρτο Ρίκο», χώρα καταγωγής του.

Έκαναν έκτακτες εμφανίσεις η Lady Gaga, ο Ρίκι Μάρτιν, αλλά και π Πέτρο Πασκάλ και η Τζέσικα Άλμπα.