Άρτα: Από αλλεργία σε αντιβίωση πέθανε η έγκυος - Πήγε με αιμορραγία στο νοσοκομείο

Ακόμα πιο τραγική διάσταση παίρνει η υπόθεση στην Άρτα, αφού αποκαλύφθηκε πως η έγκυος γυναίκα που έχασε τη ζωή της εντός του νοσοκομείου, κατέληξε μετά από αλλεργικό σοκ σε αντιβίωση.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, ώστε να διαλευκανθούν τα αίτια για τον θάνατο της 28χρονης που πέθανε άδοξα στις πρώτες εβδομάδες της κύησης.

Η νεαρή είχε φτάσει στο νοσοκομείο με πόνους λόγω αιμορραγίας, ένα τυπικό περιστατικό στις εγκύους. Σύμφωνα με πληροφορίες, της χορηγήθηκε αντιβίωση και λίγα λεπτά αργότερα προκλήθηκε αλλεργικό σοκ.

Από αλλεργία κατέληξε η έγκυος - Έρευνα για τις ευθύνες

Η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα να εισαχθεί άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Για ένα 24ωρο οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το πρωί η νεαρή γυναίκα κατέληξε, έχοντας υποστεί πολυοργανική ανεπάρκεια που οδήγησε σε ανακοπή, με την τοπική κοινωνία να είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία. Καίριο πλέον είναι το ερώτημα του αν έγινε επαρκής έλεγχος ιατρικού ιστορικού της γυναίκας, πριν της χορηγηθεί το φερόμενα μοιραίο σκεύασμα.

Πηγή: epiruspost // MEGA