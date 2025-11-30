Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο-ντοκουμέντο, από τη στιγμή της τραγωδίας στην Αρτέμιδα όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα.

Στο βίντεο, διακρίνεται το μπλε Ι.Χ. να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούει αρχικά σ' ένα σταθμευμένο ασημί αμάξι και σε μία κολόνα, πριν «καρφωθεί» στο μαύρο Ι.Χ. στο οποίο βρίσκονταν εκείνη την ώρα κατεβάζοντας πράγματα από το αυτοκίνητο ο 24χρονος που βρήκε ακαριαίο θάνατο και η 22χρονη αδελφή του, η κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του οι οποίες έχουν τραυματιστεί.

Ο 24χρονος, ο οποίος βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο και χτυπά με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο, ενώ οι δύο τραυματίες παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την «τρελή» πορεία του.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ οι αστυνομικοί της Τροχαίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διασαφηνίζουν τις ακριβείς συνθήκες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο άτυχος νέος έμενε στο εξωτερικό και είχε έρθει στην Ελλάδα για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο Πανεπιστήμιο.

Από το τροχαίο δυστύχημα παραμένει στο ΚΑΤ μη διασωληνωμένη, η φίλη του θύματος, με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου έλαβαν εξιτήριο με ελαφρά τραύματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ο οδηγός θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη και θα πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών αφού ο νεαρός οδηγός έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πρώτο άτυπο αλκοτέστ το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Ο οδηγός φέρεται να να είχε προκαλέσει τροχαίο ακόμα μία φορά στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2020 που είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

Δεδομένου ότι έχει τραυματιστεί ελαφρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.