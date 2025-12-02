Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα, όπου 29χρονος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 24χρονο, αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί στον 29χρονο.

Ο ίδιος πρόκειται να βρεθεί ενώπιον Εισαγγελέα για να απολογηθεί την Τετάρτη (3/12), αφού ζήτησε και έλαβε προθεσμία.

Όπως έγινε γνωστό μετά την αποκάλυψη των αποτελεσμάτων των εξετάσεων αίματος, ο 29χρονος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν έλαβε χώρα το σοβαρό τροχαίο.

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό, ο 29χρονος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος, μεταφέροντας πράγματα στο πορτ- μπαγκάζ.

Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς με αποτέλεσμα ο 24χρονος να χάσει τη ζωή του και η 21χρονη φίλη του να τραυματιστεί σοβαρά.

Αρτέμιδα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 29χρονος

Καθώς οι αστυνομικοί της τροχαίας, προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» αρχικά τη διαδρομή του 29χρονου οδηγού, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσουν το ακριβές χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο, κινούταν με αυτές τις υψηλότατες ταχύτητες στη λεωφόρο Αρτέμιδος.

Ταυτόχρονα, «στο μικροσκόπιο» τίθεται και το παρελθόν του 29χρονου αφού φαίνεται πως ο ίδιος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Παράλληλα είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα τροχαίο στη Βραυρώνα το οποίο και σημειώθηκε επίσης εξαιτίας υπερβολικής ταχύτητα, πέντε χρόνια νωρίτερα.

Όπως ανέφερε η εκπομπή Live News του MEGA, φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι κάνει χρήση κοκαΐνης.