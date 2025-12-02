Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στην Αρτέμιδα το βράδυ του Σαββάτου.

Το αλκοτέστ στο οποίο είχε υποβληθεί λίγο μετά το δυστύχημα ήταν αρνητικό.

Ωστόσο οι τοξικολογικές εξετάσεις «δείχνουν» ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αρτέμιδα: «Με πονάει το αυτί μου», παραπονιόταν ο δράστης

Παράλληλα, νέο βίντεο ντοκουμέντο που έχει διαρρεύσει, δείχνει την απίστευτη ταχύτητα με την οποία κινείτο ο 29χρονος, κατά πολύ υψηλότερη του ασφαλούς ορίου.

Φυσικά οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο θα ρίξει φως στο μέγεθος των παραβάσεων του δράστη, ο οποίος αφαίρεσε άδικα τη ζωή του 24χρονου, και ουσιαστικά κατέστρεψε τη ζωή της συντρόφου του τελευταίου.

Η οργή ωστόσο ξεχειλίζει και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο 29χρονος το έγκλημά του, καθώς αναφέρεται ότι αφού παρέσυρε τον 24χρονο στον θάνατό του, το μόνο που τον ένοιαζε ήταν οι μικροτραυματισμοί του.

Χαρακτηριστικά, φέρεται, την ώρα που οι διασώστες προσπαθούσαν να φροντίσουν τους βαριά τραυματίες, ο ίδιος τους ενοχλούσε για να παραπονεθεί για το αυτί του, επειδή πονούσε.

«Ήταν η αστυνομία και του έλεγε "έχεις προκαλέσει θάνατο" και αυτός έπιανε το κεφάλι του και έλεγε να δω τι ζημιά έχει το αμάξι. Έπιανε το αυτί του και κοιτούσε τι ζημιά έχει το αμάξι», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Αρτέμιδα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 29χρονος

Καθώς οι αστυνομικοί της τροχαίας, προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» αρχικά τη διαδρομή του 29χρονου οδηγού, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσουν το ακριβές χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο, κινούταν με αυτές τις υψηλότατες ταχύτητες στη λεωφόρο Αρτέμιδος.

Ταυτόχρονα, «στο μικροσκόπιο» τίθεται και το παρελθόν του αφού, παρά το γεγονός πως το αλκοτέστ, στο οποίο και υπεβλήθη, δεν έδειξε κατανάλωση αλκοόλ, εντούτοις ο 29χρονος φαίνεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Παράλληλα είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα τροχαίο στη Βραυρώνα το οποίο και σημειώθηκε επίσης εξαιτίας υπερβολικής ταχύτητα, πέντε χρόνια νωρίτερα.

Ο 29χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Όπως ανέφερε η εκπομπή Live News του MEGA, φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι κάνει χρήση κοκαΐνης.