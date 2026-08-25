Αρτέμιδα: «Πιστεύω ότι πρόκειται για απαγωγή» λέει ο άγνωστος γιος της - Τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξαν

Σε πλήρες αδιέξοδο παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της 20ης Μαΐου στην Αρτέμιδα, με τον γιο της να δηλώνει πεπεισμένος πως πρόκειται για απαγωγή.

Ο εντοπισμός του κινητού της τηλεφώνου

Στις αρχές του Αυγούστου εντοπίστηκε το κινητό της τηλέφωνο κοντά στην πλατεία Αμερικής από άνδρα αλβανικής καταγωγής που ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι το εντόπισε πεταμένο στο δρόμο σε απομονωμένο σημείο χωρίς ιδιαίτερη κίνηση.. Το απενεργοποίησε, και για να το πουλήσει το επανέφερε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το τελευταίο σήμα του κινητού εξέπεμψε λίγο μετά τις 15:30 και πιθανολογείται πως είναι η στιγμή που ο άνδρας έβγαλε τη SIM από τη συσκευή.

Εκείνη την ημέρα η Γιου Τινγκ είχε ραντεβού στις 16:00 σε μία πολυκατοικία στη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο δεν εμφανίστηκε.

Ακολουθώντας τη διαδρομή που πιθανότατα ακολούθησε η Γιου Τινκ εκείνη την ημέρα στο κέντρο της Αθήνας, ο σύζυγός της ανέφερε στο Live News: «Μου είχε πει ότι πάει στο κέντρο για εισπράξεις σε σπίτια Κινέζων», αναφέρει ο σύζυγός της

«Μου είχε πει ότι πάει στο κέντρο για εισπράξεις σε σπίτια Κινέζων όπου μένουν όλο Πακιστανοί και τέτοια. Και της λέω να προσέχεις», είχε πει η πεθερά της.

Οι Αρχές ήδη έχουν έρθει σε επαφή με τους ενοικιαστές των συγκεκριμένων διαμερισμάτων προσπαθώντας να εντοπίσουν ένα ακόμη στοιχείο που θα τους φέρει πιο κοντά στα ίχνη της 50χρονης.

«Υποψιάζομαι ότι η αδερφή μου έχει πέσει θύμα απαγωγής και παράνομης κράτησης, αλλά δεν έχω κανένα στοιχείο. Πάντα μετακινείται μόνη της με το μετρό και τα λεωφορεία και επιστρέφει στο σπίτι πολύ αργά. Ξέρω ότι η περιοχή που μένει παρουσιάζει προβλήματα ασφάλειας. Δεν μου ανέφερε ποτέ ότι είχε δεχτεί απειλές. Η τελευταία μας συνομιλία ήταν στις 29 Απριλίου και δεν έδειχνε να συμβαίνει κάτι περίεργο», λέει η αδερφή της στο MEGA.

«Πρόκειται για απαγωγή» - Η κοινή εκτίμηση γιου και αδελφής

Ο άγνωστος 33χρονος γιο της αγνοούμενης μίλησε στην εκπομπή Live News για την τελευταία που φορά που συνάντησε από κοντά τη μητέρα του κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού που είχε πραγματοποιήσει εκείνη στην Κίνα λίγο καιρό πριν από την εξαφάνισή της.

Ο γιος της επιμένει ότι η μητέρα του ποτέ δεν θα εξαφανιζόταν κατά αυτόν τον τρόπο και αναφέρει τις σκέψεις του ότι πρόκειται για απαγωγή.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για απαγωγή, να την απήγαγαν περιθωριακοί ή παράνομοι. Γιατί η μητέρα μου δεν θα σταματούσε να δίνει σημεία ζωής, δεν θα σταματούσε να επικοινωνεί μαζί μας. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Ακόμη κι αν υπήρχαν προσωπικοί λόγοι, δεν θα έκοβε την επικοινωνία μαζί μας. Ό,τι κι αν συνέβαινε θα μας το έλεγε. Τώρα που ξαφνικά χάθηκε η επαφή, το μόνο που μπορεί να το προκάλεσε είναι εξωτερικοί παράγοντες».

Ο γιος υποστηρίζει πως η Γιου Τινγκ ουδέποτε είχε εκφράσει την επιθυμία της να επιστρέψει στην Κίνα. Ήταν παντρεμένη πολλά χρόνια στην Ελλάδα, λάτρευε τη δουλειά της και είχε φτιάξει την καθημερινότητα της.

«Γνώριζα ότι της χρωστούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά δεν είχα ακούσει ποτέ για προστριβές», συμπληρώνει.

«Υπάρχουν άνθρωποι που χρωστούν πολλά χρήματα στη μητέρα μου. Τα πρώτα χρόνια όταν δούλευε στις πωλήσεις, κάποιοι την εξαπάτησαν και της χρωστούσαν χρήματα».

Τα τελευταία μηνύματα της Γιου Τινγκ με τον γιο της

Στην εκπομπή προβλήθηκαν και τα τελευταία μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με τον γιο της πριν εξαφανιστεί.

8 Μαρτίου 2026

Γιος: Μαμά μου, χρόνια πολλά για τη γιορτή της γυναίκας. Όταν φτάσετε στην Τζινίγκ θα έρθουμε να σε δούμε. Θέλουμε μόνο μια ώρα να φτάσουμε εκεί.

Κινέζα: Εντάξει

10 Μαρτίου 2026

Γιος: Μαμά, φτάσαμε.

Κινέζα: (emoji αντίχειρα) Σε ποιο δωμάτιο είστε;

10 Μαΐου 2026

Γιος: Μαμά χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου

Κινέζα: (emoji καρδούλα και αγκαλιά)

Για την εξαφάνιση της 50χρονης μεταφράστριας έχουν ενημερωθεί και οι κινέζικες Αρχές που τρέχουν την δική τους έρευνα με τον 33χρονο γιο της αγνοούμενης να αναφέρει πως ακόμη δεν τον έχει προσεγγίσει κάποιος από την ελληνική αστυνομία.

Το ταξίδι «αστραπή» στην Κίνα

Στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Live News ο 33χρονος Γουάν αποκαλύπτει ένα ταξίδι «αστραπή» που είχε κάνει η Γιου Τινγκ στην Κίνα λίγο διάστημα πριν εξαφανιστεί. Ήταν και η τελευταία φορά που την είδε από κοντά.

«Ήρθε στην Κίνα για δουλειά τον Μάρτιο και συναντηθήκαμε μια φορά. Είχε έρθει με τον εργοδότη της από την Ελλάδα για να δουλέψει ως μεταφράστρια. Πήγε πρώτα στο Πεκίνο και μετά συναντηθήκαμε στο Τζινίνγκ του Σαντόνγκ. Mείναμε μαζί μόνο ένα βράδυ και την επόμενη μέρα εγώ έφυγα».

Ο Γουάν μεγάλωσε με τους παππούδες πίσω στην Κίνα καθώς, όπως λέει, όταν η Τινγκ έφυγε για Ελλάδα εκείνος ήταν ακόμη έφηβος. Έκτοτε την έβλεπε όταν εκείνη ταξίδευε στην Κίνα και μιλούσαν διαδικτυακά δύο φορές τον μήνα μέσω της κινέζικης εφαρμογής WeChat.

«Η επικοινωνία μου με τη μαμά μου είναι καθαρά συναισθηματική. Συνήθως επικοινωνούμε μία ή δύο φορές το μήνα. Δεν συζητάμε για θέματα που αφορούν τη δουλειά. Αυτή έχει τη δουλειά της, εγώ έχω τη ζωή μου, δεν συζητάμε για θέματα που αφορούν τη δουλειά. Άλλωστε, δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα, οπότε δεν ξέρω».

Σε κάποιες από αυτές τις βιντεοκλήσεις είχε δει και τον Έλληνα σύζυγο της μητέρας του χωρίς ωστόσο να έχουν ιδιαίτερες επαφές.

«Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον σύζυγό της, αλλά έχει τύχει να τον δω σε βιντεοκλήση. Αν η μαμά μου είναι στο σπίτι και κάνουμε βιντεοκλήση, αν τυχαίνει να είναι δίπλα, λέμε μόνο ένα απλό γεια. Και τώρα δηλαδή, μετά την εξαφάνιση μιλάει μόνο με τη θεία μου, την αδελφή της μαμάς μου».

«Υποψιάζομαι ότι η αδερφή μου έχει πέσει θύμα απαγωγής»

Την ίδια ώρα, η αδερφή της Γιου Τινγκ εκφράζει τους δικούς της φόβους για την τύχη της 50χρονης.

«Υποψιάζομαι ότι η αδερφή μου έχει πέσει θύμα απαγωγής και παράνομης κράτησης, αλλά δεν έχω κανένα στοιχείο. Πάντα μετακινείται μόνη της με το μετρό και τα λεωφορεία και επιστρέφει στο σπίτι πολύ αργά. Ξέρω ότι η περιοχή που μένει παρουσιάζει προβλήματα ασφάλειας. Δεν μου ανέφερε ποτέ ότι είχε δεχτεί απειλές. Η τελευταία μας συνομιλία ήταν στις 29 Απριλίου και δεν έδειχνε να συμβαίνει κάτι περίεργο», λέει στο MEGA.