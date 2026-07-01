Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν ανακοινώσει τρία ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφήνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, στις 12:00, μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη απεργία.

Η ΠΕΝΕΝ αποκαλεί αυτή την κίνηση «ευθεία επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να υπονομευθεί η κινητοποίηση και να μην βγούν στην επιφάνεια τα ζητήματα ασφάλειας και εργασιακών συνθηκών που, όπως αναφέρει, υφίστανται στο λιμάνι της Ραφήνας.

Παράλληλα, το ναυτεργατικό σωματείο αποδίδει στην ακτοπλοϊκή εταιρεία SeaJets πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αναστολής της απεργίας, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για προσπάθεια άσκησης πιέσεων προς τους απεργούς και για συντονισμένη επιχείρηση απαξίωσης του απεργιακού αγώνα, σημειώνοντας ότι οι ευθύνες για τα προβλήματα ασφάλειας και τις ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές της Ραφήνας βαρύνουν διαχρονικά το κράτος και τις αρμόδιες Αρχές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, επίσης, στην απουσία ασφαλούς και αναγνωρισμένου αγκυροβολίου εκτός λιμένα, γεγονός που, σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, καθιστά επικίνδυνη τη διανυκτέρευση πλοίων στη ράδα.

Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας.