Άσκηση «Διά Πυρός 2026»: Μάνικες, Canadair και δεκάδες πυροσβέστες προετοιμάζονται για τις φωτιές

Canadair, πυροσβεστικά, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, μαζί με δεκάδες προσωπικού, συμμετείχαν στην άσκηση «Διά Πυρός 2026» για την αντιπυρική περίοδο.

δια πυροσ πυροσβεστικη φωτια
Η άσκηση «Διά Πυρός 2026» | Eurokinissi
Ήχοι από σειρήνες πυροσβεστικών οχημάτων, ελικόπτερα και Canadair άρχισαν να ηχούν λίγο μετά τις 10:15 στη θέση Πανόραμα του Δήμου Μάνδρας για την άσκηση «Διά Πυρός 2026».

Σύντομα άρχισε να ξεπροβάλλει καπνός από μια πλαγιά, κοντά σε οικισμό η οποία σήμανε «συναγερμό», καθώς η ημέρα ήταν επικινδυνότητας 4. Αυτό ήταν το δύσκολο σενάριο της μεγάλης άσκησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Πυροσβεστικό Σώμα.

 

«Διά Πυρός 2026»: «Πυρετός» προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο

Στην άσκηση ενεπλάκη μεγάλη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, υδροφόρες ΟΤΑ, εθελοντές, σκαπτικά μηχανήματα του Στρατού, drones και εθελοντές.

Όλα ξεκίνησαν με την αναγνώριση των εστιών -που κατά το σενάριο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Αγίας Σωτήρας- από πεζοπόρα και περιπολικά οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ σειρά πήραν άμεσα οι «δασοκομάντος» (ΕΜΟΔΕ).

Ακολούθησαν διαδοχικές ρίψεις από εναέρια και μέσα σε μια ώρα το μέτωπο περιορίστηκε.

