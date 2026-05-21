Άσκηση «Διά Πυρός 2026»: Μάνικες, Canadair και δεκάδες πυροσβέστες προετοιμάζονται για τις φωτιές

Ήχοι από σειρήνες πυροσβεστικών οχημάτων, ελικόπτερα και Canadair άρχισαν να ηχούν λίγο μετά τις 10:15 στη θέση Πανόραμα του Δήμου Μάνδρας για την άσκηση «Διά Πυρός 2026».
Σύντομα άρχισε να ξεπροβάλλει καπνός από μια πλαγιά, κοντά σε οικισμό η οποία σήμανε «συναγερμό», καθώς η ημέρα ήταν επικινδυνότητας 4. Αυτό ήταν το δύσκολο σενάριο της μεγάλης άσκησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Πυροσβεστικό Σώμα.
«Διά Πυρός 2026»: «Πυρετός» προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο
Στην άσκηση ενεπλάκη μεγάλη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, υδροφόρες ΟΤΑ, εθελοντές, σκαπτικά μηχανήματα του Στρατού, drones και εθελοντές.
Όλα ξεκίνησαν με την αναγνώριση των εστιών -που κατά το σενάριο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Αγίας Σωτήρας- από πεζοπόρα και περιπολικά οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ σειρά πήραν άμεσα οι «δασοκομάντος» (ΕΜΟΔΕ).
Ακολούθησαν διαδοχικές ρίψεις από εναέρια και μέσα σε μια ώρα το μέτωπο περιορίστηκε.
