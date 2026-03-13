Ασκήθηκε δίωξη για κατασκοπεία στον 58χρονο Πολωνό στη Σούδα: Στο μικροσκόπιο τα ψηφιακά ευρήματα

Ποινική δίωξη για κατασκοπεία ασκήθηκε στον Πολωνό που συνελήφθη στη Σούδα. Τα ευρήματα στο τροχόσπιτο και ο ισχυρισμός του.

Σούδα κατασκοπεία
κατασκοπεία στη Σούδα
Ποινική δίωξη για κατασκοπεία ασκήθηκε στον 58χρονο Πολωνό που συνελήφθη στην περιοχή της ναυτικής βάσης στη Σούδα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την Παρασκευή (13/3) στον Εισαγγελέα, ωστόσο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα (16/3), καθώς δεν συνοδευόταν από δικηγόρο.

Στο τροχόσπιτο που διέμενε, εντοπίστηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων. Ειδικότερα, στο κινητό του βρέθηκαν δεκάδες φωτογραφίες με πλοία και αεροσκάφη από τη βάση, ενώ κατασχέθηκαν ένα laptop, tablet και usb, τα οποία εστάλησαν για ανάλυση στην ΔΕΕ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 58χρονος επισκεπτόταν σταθερά το Μαράθι από τον Οκτώβριο έως την άνοιξη, τόσο το 2024 όσο και το 2025. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως βρισκόταν στην Κρήτη αποκλειστικά για τουρισμό.

