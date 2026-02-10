Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Πρόσφερε πολλά – Μακάρι να πετύχει στον δρόμο που διάλεξε»

Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, μίλησε στο «Morning Point» για τις πρώτες ημέρες μετά την εκλογή του, τις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου και τη στάση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία δεν συμμετείχε στη διαδικασία ανάδειξης νέας διοίκησης.

Ο κ. Ασλανίδης τόνισε πως η μετάβαση στην προεδρία έγινε ομαλά, ενώ ήδη «τρέχουν» οι προετοιμασίες για τις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου. Όπως ανέφερε, ο Σύλλογος βρίσκεται σε επαφή με εργατικά κέντρα και φοιτητικούς συλλόγους, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί άδεια για συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Στη Θεσσαλονίκη, η αντίστοιχη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, ο νέος πρόεδρος σημείωσε πως δεν προσήλθε στις εκλογές, υπογραμμίζοντας όμως τον σημαντικό ρόλο που είχε μέχρι σήμερα: «Η Μαρία προσέφερε πάρα πολλά στο Σύλλογο. Έχει επιλέξει έναν άλλον δρόμο. Μακάρι να καταφέρει από τον δρόμο που έχει επιλέξει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τις κινητοποιήσεις να πλησιάζουν, ο κ. Ασλανίδης επανέλαβε πως η 28η Φεβρουαρίου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον Σύλλογο, ο οποίος συνεχίζει να διεκδικεί δικαιοσύνη και διαφάνεια για την τραγωδία των Τεμπών.