Ασλανίδης - Παπαγγελής: «Θέλουμε ανάσα για τη Δικαιοσύνη - Να λάμψει η αλήθεια και το φως»

«Μαύρη επέτειος σήμερα, αλλά για εμάς από εκείνο το βράδυ κάθε ημέρα είναι ίδια», δήλωσε από το Σύνταγμα ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη που χάθηκε στην τραγωδία στα Τέμπη.

«Προσωπικά δεν το βλέπω σαν επέτειο, είναι μια επόμενη μέρα που είναι ακόμα πιο δύσκολη. Κάναμε το κάλεσμα όπως πέρσι και έχουν ανταποκριθεί περίπου 80 πόλεις στην Ελλάδα και πολλές στο εξωτερικό. Πρώτα είναι ημέρα μνήμης. Μετά το οξυγόνο που ζητήσαμε πέρσι, θέλουμε ανάσα για τη Δικαιοσύνη. Απαιτούμε να έρθει δικαιοσύνη για όλα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών», ανέφερε στέλνοντας το μήνυμά του.

«Ήρθαμε εδώ στα τρία χρόνια για να διαμαρτυρηθούμε για τη συμπεριφορά της εξουσίας απέναντι σε μια τέτοια τεράστια τραγωδία. Πιστεύω να είναι μαζί μας ο λαός για να καταλάβουν το άδικο και το σκοτάδι που έχουν σκορπίσει, για να λάμψει η αλήθεια και το φως. Το άδικο αγγίζει όλους τους ανθρώπους. Όλοι να διαμαρτυρηθούμε για καλύτερες ημέρες και δικαίωση, αξιοκρατία, αξιοπρέπεια», είπε από τη μεριά του ο Ηλίας Παπαγγελής πατέρας της 19χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

