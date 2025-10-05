Ασλανίδης: «Πήραμε απομεινάρια νεκρών παιδιών - Μέχρι να γίνει εκταφή, θα παραμείνουν άταφα»

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τοποθετήθηκε σε εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε εχθές (4/10) στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εκδήλωση έγινε ανήμερα των γενεθλίων του γιού του Δημήτρη.

Αφού διάβασε απόσπασμα από το έργο «Ιφιγένεια του Σοφοκλή», δήλωσε όπως μεταφέρει η ΕΡΤ: «Πολλοί από τους συγγενείς των θυμάτων των νεκρών δεν μπόρεσαν να τιμήσουν τους νεκρούς και το ιερό αυτό δικαίωμα τους το αφαίρεσε ένας Κρέων.

Πολλοί από εμάς αντί για το σώμα του αγαπημένου μας πήραμε μια πλαστική σακούλα ή ένα κλειστό κιβώτιο. Λείψανα και απομεινάρια των νεκρών παιδιών. Οι γονείς έκαναν αίτηση στον Άρειο Πάγο για να γίνει εκταφή των παιδιών και η απάντηση ήταν, πως ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να διατάζει τους δικαστικούς λειτουργούς και ο μόνος αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος των Εφετών.

Η δικαστική εξουσία και η θεσμική γραφειοκρατία τυλίγουν τους τραγικούς γονείς σαν μια αράχνη το θύμα της. Οι γονείς καταγγέλλουν, ότι η δικαστική εξουσία θέλει να κλείσει την υπόθεση άρον άρον, προσπαθώντας να συγκαλύψει την αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου μυστικού που θα μπορούσε να στείλει στη φυλακή κάποιους πολύ υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους που μας κυβερνούν.

Αυτός είναι ο λόγος που αρνούνται να δώσουν την άδεια στην εκταφή των νεκρών ή των λειψάνων για να διαπιστωθεί από ποια αιτία σκοτώθηκαν στον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών. Απ’ τα “κόκαλα βγαλμένη” μια εξέταση DNA και χημική ιστολογική εξέταση μπορεί να δείξει τι κρύβεται μέσα στις σακούλες ή τα νεκρικά φέρετρα που ίσως κρατούν σφραγισμένα ανίερα μυστικά, που μπορεί να είναι και κενά.

Μέχρι να γίνει η εκταφή των σορών και οι νεκροψίες, οι νεκροί θα παραμένουν άταφοι…» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Ασλανίδης.

