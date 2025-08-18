Ασπρόπυργος: 25χρονη είχε στο σπίτι της πιστόλι, σπαθί τύπου «κατάνα» και ξιφίδια

Συνελήφθη 25χρονη, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με οικία όπου αποκρύπτονταν πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: Σπαθί τύπου «κατάνα», 4 ξιφίδια, μαχαίρι επιβίωσης και αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 12-8-2025 σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κυνηγετικά όπλα,

πιστόλι με γεμιστήρα,

μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και

11 φυσίγγια.

Κατόπιν συνελήφθησαν -2- άτομα για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, καθώς και έτερο άτομο το οποίο αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.