Ασπρόπυργος: Είχε κρύψει ναρκωτικά μέσα σε τάπερ παγωτού και πλυντήριο

Μετά από πληροφορία που έφτασε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ευρύτερης περιοχής, από περιοίκους, οι αστυνομικές Αρχές στον Ασπρόπυργο έστησαν επιχείρηση, όπου κατάφεραν και κατάσχεσαν ποσότητα ναρκωτικών.

Τα ναρκωτικά, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ στο σημείο, ήταν επιμελώς κρυμμένα σε τάπερ παγωτού και πλυντήριο ρούχων, με τον δράστη να εξαφανίζεται από το σημείο, χωρίς να συλληφθεί.

Σύμφωνα με το Star, την ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών κατάφερε να «ξετρυπώσει» μέσα σε δευτερόλεπτα ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της αστυνομίας, που συμμετείχε στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

Σε ό,τι αφορά την πληροφορίες, περίοικοι κατήγγειλαν πως στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, βραχυχρόνιας μίσθωσης, κυκλοφορεί ένας «περίεργος άνδρας, ο οποίος πιθανότατα διακινεί ναρκωτικά».

Οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, ωστόσο μετά από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησαν στην περιοχή, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη.