Τραγωδία σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο την Παρασκευή, όταν μια 10χρονη μαθήτρια δημοτικού έχασε τις αισθήσεις της και κατέληξε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής στο σχολείο. Το περιστατικό έγινε περίπου στη μία το μεσημέρι.
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρνουν.
Το περιστατικό φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Μετά το συμβάν προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ενώ οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό σημειώθηκε.
