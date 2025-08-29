Ασπρόπυργος: «Κινηματογραφική» σύλληψη μέλους της συμμορίας του Έντικ με βαρύ ποινικό παρελθόν

Μέλος της συμμορίας του «Έντικ» με βαρύ ποινικό παρελθόν συνελήφθη με «κινηματογραφικό» τρόπο από αστυνομικούς στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ ο συλληφθείς κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή.

Ένα άλλο όχημα μπαίνει μπροστά του και ελαττώνει ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια και άλλα οχήματα περικυκλώνουν το αυτοκίνητο του κακοποιού.

Τότε, σε μία κίνηση αιφνιδιασμού, πλήθος πάνοπλων αστυνομικών βγαίνει από τα αυτοκίνητα και ακινητοποιούν το μέλος της συμμορίας του «Έντικ» που δεν είχε περιθώρια να αντιδράσει και έτσι συνελήφθη.

Πρόκειται για 36χρονο ομογενή από το Καζακστάν, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και για εκβιασμό.

Η συμμορία του «Έντικ» βρίσκεται σε πόλεμο με την εγχώρια μαφία τσιγάρων και καυσίμων και εμπλέκεται σε συμβόλαια θανάτου, εκβιασμούς επιχειρηματιών κλπ, ενώ είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο Μάρτιο.