Ασπρόπυργος: «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική όταν κατέρρευσε» - Το υπ. Παιδείας για την τραγωδία

Σοκ προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος 10χρονης μαθήτριας σε δημοτικό σχολείο του Ασπροπύργου. Το παιδί κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε στο γήπεδο μπάσκετ του σχολείου, χωρίς να συμμετέχει σε μάθημα γυμναστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, η μαθήτρια δεν είχε καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα και η καρτέλα της ανέφερε ότι μπορούσε να ασκείται χωρίς περιορισμούς.

Άμεση κινητοποίηση στο σχολείο

Ο γυμναστής αντιλήφθηκε αμέσως το περιστατικό και κάλεσε τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς σφυγό και αναπνοή. Οι διασώστες συνέχισαν την ανάνηψη και με συνοδεία της ΔΙΑΣ μετέφεραν το παιδί στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, η 10χρονη κατέληξε.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή καθυστέρησε την πρόσβαση των ασθενοφόρων, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή της Αστυνομίας.

Μοτοσυκλετιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ άνοιξαν τον δρόμο ώστε δύο ασθενοφόρα να φτάσουν ταυτόχρονα στο σχολείο, περίπου είκοσι λεπτά μετά την κλήση.

Μεταφορά στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Η μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς σφυγό και αναπνοή. Οι διασώστες συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ και με συνοδεία της ΔΙΑΣ μετέφεραν το παιδί στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Εκεί συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Στο νοσοκομείο έσπευσαν και οι συγγενείς της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 10χρονη έφτασε εν ζωή στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε, πιθανότατα από παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο 52χρονος δάσκαλος φυσικής αγωγής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, όπου καταθέτει για τις συνθήκες του περιστατικού.

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του δεκάχρονου κοριτσιού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας. «Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω.

Του κάνανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός του σχολείου.

Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήρανε, η αστυνομία συνοδεία και το πήγανε. Και κάποιος συγγενής, κάποιοι έκλαιγαν» ανέφερε ο άνδρας που μένει ακριβώς απέναντι από το προαύλιο του σχολείου.

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού διευκρίνισε ότι η μαθήτρια δεν συμμετείχε σε γυμναστική δραστηριότητα την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου.

Επιπλέον, η καρτέλα υγείας της ανέφερε ότι μπορούσε να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα.