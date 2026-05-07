Ασπρόπυργος: Νέο σοβαρό ατύχημα με πατίνι - Σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος

Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα με πατίνι και θύμα έναν 12χρονο σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ηλεκτρικά πατίνια
Ηλεκτρικά πατίνια
Ένας 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο, όπου διακομίσθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

