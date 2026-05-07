Ασπρόπυργος: Νέο σοβαρό ατύχημα με πατίνι - Σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος

Ένας 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο, όπου διακομίσθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.