Νέα δεδομένα για το «Σαφάρι Θανάτου» στο Σαράγεβο: Φόνοι επί πληρωμή και «τρόπαια» τα γυναικόπαιδα

Νέες καταγγελίες δίνουν ακόμα πιο φρικιαστικές διαστάσεις στα λεγόμενα «σαφάρι θανάτου» κατά αμάχων, στην πολιορκία του Σαράγεβο, ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου κατά την πτώση της Γιουγκοσλαβίας.

Τα νέα δεδομένα φέρνει στο φως βιβλίο του Κροάτη δημοσιογράφου Ντομαγκόι Μάργκετιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times.

Το βιβλίο με τίτλο «Pay and Shoot» υποστηρίζει ότι εύποροι ξένοι προσκαλούνταν στη Βοσνιακή πρωτεύουσα και πλήρωναν ογκώδη ποσά σε Σερβοβόσνιους «διαμεσολαβητές» για να συμμετέχουν ως ελεύθεροι σκοπευτές σε φονικές εκκαθαρίσεις αμάχων την περίοδο 1992-1996.

Σαράγεβο: Ανταγωνίζονταν για την καλύτερη βολή

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, αυτές οι «εκδρομές» δολοφονικού τουρισμού, είχαν έντονο αρακτήρα εθνοκάθαρσης.

Οι ενδιαφερόμενοι κατέβαλλαν έως και 80.000 γερμανικά μάρκα (περίπου 53.000 δολάρια τότε) για να σκοτώσουν γυναίκες μέσης ηλικίας.

Η «τιμή» φέρεται να αυξανόταν στα 95.000 μάρκα για νεαρές γυναίκες και να έφτανε μέχρι και 110.000 μάρκα (περίπου 72.000 δολάρια της εποχής) για εγκύους.

Ο Μάργκετιτς αναφέρει ότι οι αποκαλύψεις βασίζονται σε έγγραφα που του παραδόθηκαν από τον Βόσνιο αξιωματικό πληροφοριών Νετζάντ Ούγκλιεν, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Ούγκλιεν είχε συγκεντρώσει μαρτυρίες από μέλη σερβοβοσνιακών πολιτοφυλακών.

«Ο Ούγκλιεν έγραψε επίσης ότι οι ξένοι συναγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα κατάφερνε να πυροβολήσει τις πιο όμορφες γυναίκες», δήλωσε ο Μάργκετιτς στη βρετανική εφημερίδα.

Στο βιβλίο αναφέρεται ακόμα η εμπλοκή ενός Ευρωπαίου «γαλαζοαίματου», χωρίς να κατονομάζεται. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που κατέγραψε ο Ούγκλιεν, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να έφθανε στην περιοχή με ελικόπτερο, να διέμενε στη Βόγκοστσα, κοντά στο Σαράγεβο, και να ζητούσε να πυροβολεί παιδιά.

Σαράγεβο - Η ιδέα για το «σαφάρι θανάτου»

Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ακόμα ότι, αν και οι ξένοι πλήρωναν Σέρβους «διαμεσολαβητές», η ιδέα των «σαφάρι ανθρώπων» δεν προήλθε από τη Σερβία αλλά από την Κροατία.

Ο Μάργκετιτς συνδέει την υπόθεση με τον Ζβόνκο Χόρβατιντσιτς, ο οποίος φέρεται να είχε εργαστεί για τις γιουγκοσλαβικές μυστικές υπηρεσίες στην Κροατία πριν από τους πολέμους της δεκαετίας του 1990.

«Ήταν μια δραστηριότητα που ελεγχόταν από τις υπηρεσίες ασφαλείας, επειδή εμπλέκονταν ξένοι», εξηγεί ο Μάργκετιτς. «Όταν ξεκίνησε η πολιορκία του Σαράγεβο, πλούσιοι Ιταλοί τον προσέγγισαν το καλοκαίρι του 1992 για να μεταβούν εκεί».

Η πολιορκία του Σαράγεβο διήρκεσε από τις 5 Απριλίου 1992 έως τις 29 Φεβρουαρίου 1996. Τρεις φορές μεγαλύτερη από τη Μάχη του Στάλινγκραντ και επίσης μεγαλύτερη από την πολιορκία του Λένινγκραντ, αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιορκία μιας πρωτεύουσας στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου.

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν από πυρά ελεύθερων σκοπευτών και βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της πολιορκίας.

Οι νέες καταγγελίες έρχονται σε συνέχεια έρευνας που ξεκίνησαν πέρυσι οι ιταλικές αρχές σχετικά με ισχυρισμούς ότι εύποροι τουρίστες κατέβαλλαν περισσότερα από 90.000 δολάρια για να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους αποστολές.

Η έρευνα άνοιξε έπειτα από δηλώσεις του ερευνητή συγγραφέα Έτσιο Γκαβατσένι, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι «υπήρχαν Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι και άνθρωποι από όλες τις δυτικές χώρες που πλήρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μεταφερθούν εκεί και να πυροβολούν αμάχους».