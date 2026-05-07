Θύμα των δακρυγόνων στο ΟΑΚΑ ο Χρήστος Κούτρας: «Συγγνώμη για τoν λαιμό, ήμουν γήπεδο χθες»

Ο Χρήστος Κούτρας ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στο τηλεοπτικό κοινό για την φωνή του λόγω...δακρυγόνων!

Όπως ανέφερε κατά την διάρκεια της εκπομπής «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος ζήτησε συγννώμη για το λαιμό του και όπως το δικαιολόγησε «ήμουν γήπεδο χθες, φάγαμε και ένα δακρυγόνο».

Αναφερόταν στον αγώνα μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, κατά τη διάρκεια του οποίου έπεσαν δακρυγόνα από την ΕΛΑΣ στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου με αποτέλεσμα τα χημικά να «περάσουν» στο εσωτερικό και να επηρεάσουν αρκετό κόσμο μετά το δεύτερο ημίχρονο.