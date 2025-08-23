Μενού

Ασπρόπυργος: Συνέλαβαν 14χρονο και 17χρονο που αναζητούνταν για ληστείες

Σε σπίτια βρέθηκαν κυνηγετικά όπλα και 60 φυσίγγια.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της Αστυνομίας | Intime
Ένας 14χρονος και ένας 17χρονος, που αναζητούνταν για ληστεία, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΕΛΑΣ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Αυγούστου, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Παράλληλα, συνελήφθη και μία 37χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 2 κυνηγετικά όπλα και 60 φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

