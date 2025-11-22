Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού θα δούμε χιόνι - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές

Άστατος θα είναι ο καιρός κατά τη διάρκεια του Σαββάτου (22/11), με την πρόγνωση να κάνει λόγο για βροχές. Παρόμοιο «χειμωνιάτικο» σκηνικό προβλέπεται και για την Κυριακή.

Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα επτάνησα και κεντροδυτικά και νότια Πελοποννήσου, κεντρικά και δυτικά της Στερεάς Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Λιγότερες βροχές θα σημειωθούν και σε νησιά του Αιγαίου.

Το βράδυ του Σαββάτου πρός το μεσημέρι της Κυριακής, θα έχουμε εξασθενημένες χιονοπτώσεις κατά βάση στα βορειοδυτικά ορεινά τμήματα πάνω από τα 1.500 μέτρα.

Στην Αττική, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Mega, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία από 16 – 22 βαθμούς και τους ανέμους στα 3 – 6 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 12 – 21 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 5 μποφόρ.

Καιρός: Τι ισχύει για την Κυριακή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα έχουμε νεφώσεις την Κυριακή. Συγκεκριμένα, στα δυτικά θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα (κυρίως στην περιοχή της Ρόδου), όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.