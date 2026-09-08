Ασθενοφόρο 30ετίας με 1 εκατ. χιλιόμετρα για τη Μάνη: «Θα στείλουμε Μερσεντές» απαντά ο Άδωνις

Σάλος έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα στην τοπική κοινωνία της Μάνης, καθώς την περιοχή, με ορμητήριο το ΚΥ Αγίου Νικολάου, εξυπηρετεί ένα ασθενοφόρο 30 ετών, με 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ.

Όπως έχει ενημερώσει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6ΥΠΕ), η απόφαση να επανδρωθεί το Κέντρο Υγείας με ασθενοφόρο «χρέπι», ελήφθη αφού το κανονικό ασθενοφόρο της περιοχής ενεπλάκη σε τροχαίο.

Μάνη - Καινούργιο ασθενοφόρο...προς απόσυρση

Το πολυκαιρισμένο όχημα μεταφέρθηκε στη Μάνη από το Κέντρο Υγείας Πύλου, εμφανίζει έντονα σημάδια φθοράς και έχει διανύσει απαγορευτική απόσταση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους τοπικούς φορείς, σύμφωνα και με το patrisnews.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, Δημήτρης Φαββατάς, έκανε λόγο για απροκάλυπτο εμπαιγμό και ντροπή απέναντι στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μάνης, επιρρίπτωντας ευθύνες στο Υπουργείο Υγείας του ¨Αδωνι Γεωργιάδη.

Υπογράμμισε ακόμα ότι πριν έξι μήνες είχαν πραγματοποιηθεί κινητοποιήσεις για την αναβάθμιση της τοπικής δομής υγείας.

Απάντηση Άδωνι: «Θα ασθενοφόρο Μερσεντές, δεν χρειάζεται μίρλα»

Στην είδηση αποπειράθηκε να απαντήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας στο Twitter:

«Η είδηση αυτή πήρε μεγάλη έκταση εδώ στο X τις προηγούμενες μέρες. Τα πραγματικά περιστατικά ήταν ότι το ασθενοφόρο που είχαμε εκεί τράκαρε και βγήκε εκτός λειτουργίας ξαφνικά και γι´αυτό μετακινήσαμε αμέσως ένα παλαιό πράγματι ασθενοφόρο από το ΚΥ Πύλου.

Δεν θέλαμε να έμενε η περιοχή χωρίς ασθενοφόρο ούτε για μία μέρα. Παρέμεινε εκεί για λίγες μέρες, όσες χρειαστήκαμε δηλαδή για να βάλουμε κλιματισμό σε ένα μεταχειρισμένο επίσης, αλλά πολύ νεώτερο ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ και να το μετακινήσουμε εκεί.

Τέλος Σεπτεμβρίου όμως θα μετακινήσουμε εκεί ένα ολοκαίνουργιο Μερσεντές 4Χ4.

Χωρίς μίρλα, γκρίνια και μιζέρια όλα τα προβλήματα λύνονται. Με την ''Συμμορία της μιζέριας'' θα αναμετρηθούμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027 άλλωστε!».

Η είδηση αυτή πήρε μεγάλη έκταση εδώ στο X τις προηγούμενες μέρες: https://t.co/mrEccS6ilC

Τα πραγματικά περιστατικά ήταν ότι το ασθενοφόρο που είχαμε εκεί τράκαρε και βγήκε εκτός λειτουργίας ξαφνικά και γί´αυτό μετακινήσαμε αμέσως ένα παλαιό πράγματι ασθενοφόρο από το ΚΥ Πύλου.… pic.twitter.com/J5vtjiHvyV — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 7, 2026

Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για «πραγματικά περιστατικά», υπονοώντας ότι η ειδησεογραφική κάλυψη του συμβάντος περιείχε παραπληροφόρηση.

Ωστόσο, διαβάζοντας κανείς το αρχικό ρεπορτάζ του Documento, διαπιστώνει πως το μέσο κάνει το ίδιο λόγο για το τροχαίο που έκανε αναγκαία την επιστράτευση ενός ακατάλληλου οχήματος, οπότε δεν απέκρυψε κάποια πληροφορία.

Ακόμα, ο κ. Άδωνις φαίνεται να αγνοεί πως ακριβώς το γεγονός ότι το μόνο διαθέσιμο εναλλακτικό ασθενοφόρο ήταν ένα όχημα που είχε υπερβεί την ασφαλή του χρησιμότητα, είναι ακριβώς ο παρονομαστής του προβλήματος, καθώς και το γεγονός πως η ηγεσία του ΥΠΥΓ φαίνεται να σέρνει την πολιτική της χάραξη μετά το αποφευκτέο, και όχι με γνώμονα την πρόληψη τέτοιων συμβάντων.