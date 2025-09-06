Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στη Συγγρού - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανοφόρο όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια στο σημείο, ενώ στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Συνιστάται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών όπου είναι εφικτό.