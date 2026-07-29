Άστρος Κυνουρίας: Συνελήφθη ο 46χρονος για τον νεκρό σκύλο - Το ανατριχιαστικό βίντεο που τον πρόδωσε

Συνελήφθη ο 46χρονος ο οποίος κατεγράφη σε βίντεο να σέρνει νεκρό σκύλο για να τον πετάξει σε κάδο απορριμμάτων, στο Άστρος Κυνουρίας.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, ο σκύλος, ο οποίος έφερε μικροτσίπ, βρέθηκε χάρη στην συσκευή από τον ιδιοκτήτη του. Ο ιδιοκτήτης αναζητούσε το κατοικίδιό του από την προηγούμενη μέρα, όπου δεν είχε δώσει σημεία ζωής, και τελικά το αντίκρισε νεκρό στον κάδο.

Στα πλάνα από τις κάμερες, ο κατηγορούμενος και γείτονάς του, απεικονίζεται να σέρνει τον σκύλο σαν να πρόκειται για απλή σακούλα, πριν τον απορρίψει στον κάδο.

Κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως βρήκε το ζώο ήδη νεκρό έξω από την κατοικία του και αποφάσισε να το πετάξει στα σκουπίδια, αρνούμενος ότι εμπλέκεται στη θανάτωσή του.

Από την πλευρά της, η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροψία έδειξαν αρχικά πως ο θάνατος του σκύλου δεν προήλθε από πνιγμό, παρά το γεγονός ότι έφερε σύρμα στο λαιμό. Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ελήφθησαν εξειδικευμένα δείγματα τα οποία στάλθηκαν για τοξικολογικό έλεγχο.

Παράλληλα, οι έρευνες των αστυνομικών αρχών εστιάζουν στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο βρέθηκε στην κατοχή του γείτονα, αλλά και στους λόγους για τους οποίους ο 46χρονος δεν φρόντισε να ενημερώσει ούτε τον ιδιοκτήτη του σκύλου ούτε τις αρμόδιες αρχές.