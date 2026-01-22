Άστρος: «Μας πέταξε το κύμα στη θάλασσα» - Μαρτυρία ανθρώπου που παρασύρθηκε από το νερό

Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το Άστρος Κυνουρίας, όπου έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της ισχυρής κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή, το τραγικό περιστατικό θανάτου του 53χρονου λιμενικού.

Ο άτυχος άνδρας βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών ώστε να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, στη συνέχεια γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Από την πτώση χτύπησε σε βράχια και έχασε τις αισθήσεις του.

«Πήγαμε να βοηθήσουμε, να φτιάξουμε τα σχοινιά που είχαν λυθεί από τα σκάφη. Μας πέταξε το κύμα στη θάλασσα», λέει άνθρωπος που επίσης παρασύρθηκε από τα μεγάλα κύματα, σε ρεπορτάζ του ALPHA.

O ίδιος περιγράφοντας την στιγμή που το κύμα χτύπησε το λιμάνι, ανέφερε πως χάσανε τα ίχνη του 53χρονου λιμενικού: «Χάσαμε τον Ανδρεά»,είπε χαρακτηριστικά.

Το ίδιο ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως ο λιμενικός και οι πολίτες που είχαν πέσει στο νερό, κατάφεραν να βγουν στη στεριά ωστόσο, όταν συνειδητοποιήσαν πως ο άτυχος 53χρονος δεν βρισκόταν ανάμεσά τους κάλεσαν αμέσως βοήθεια από ένα βαρκάρη που ήταν και ναυαγοσώστης, ο οποίος βούτηξε στα ταραγμένα νερά για τον σώσει.

«Τον είδα να επιπλέει μέσα στη μέση, έβγαλα τα ρούχα μου και βούτηξα στο νερό. Έφτασα στο σημείο, τον γύρισα ανάσκελα και τον μεταφέραμε στη στεριά. Ξεκινήσαμε αμέσως ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθει ασθενοφόρο αλλά δεν καταφέραμε να τον σώσουμε», ανέφερε ο άνδρας.