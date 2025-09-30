Αστυνομία: Έρχεται ειδικό Σώμα Ρομά, ως διαμεσολαβητές στις κοινότητες

Την ενίσχυση στις τάξειςς της αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους καταυλισμούς των Ρομά παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στο Action24.

Όπως είπε, «ένα 75%-80% της εγκληματικότητας που αφορά τους πολίτες προέρχεται από αυτές τις ομάδες, η δική μου δουλειά είναι να καταπολεμήσω την εγκληματικότητα και ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι, σε περίπου έναν μήνα, ένστολοι ένοπλοι αστυνομικοί θα περιπολούν μέρα και νύχτα στους οικισμούς, όπως συμβαίνει σε όλες τις συνοικίες της χώρας. «Θα αναπτύσσουν διάλογο με τους πολίτες και θα επιβληθεί ο νόμος. Δεν νοείται διαφορετική πραγματικότητα», σημείωσε.

Πρόσληψη Ρομά αστυνομικών ως κοινωνικοί διαμεσολαβητές

Σχετικά με την πρόσληψη Ρομά αστυνομικών, ο υπουργός διευκρίνισε ότι περίπου 50 άοπλοι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων θα τοποθετηθούν στα τμήματα περιοχών όπου ζουν οι συγκεκριμένες κοινότητες, με ρόλο κοινωνικού διαμεσολαβητή.

Όπως είπε, «θα εκπαιδευτούν σε ζητήματα που σχετίζονται με τον ρατσισμό, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα και θα αποτελούν τον “βοηθό” της αστυνομίας αλλά και των κατοίκων».

Ο υπουργός τόνισε ότι το σχέδιο συνδυάζει το κομμάτι της καταστολής με την καθημερινή παρουσία της αστυνομίας και την κοινωνική διάσταση, στην οποία πρέπει να συμβάλουν και άλλες υπηρεσίες.

«Αδιανόητοι οι αριθμοί της ενδοοικογενειακής βίας»

Ο υπουργός έθιξε και το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο» τον αριθμό των περιστατικών. «Κάθε βράδυ έχουμε περίπου 100 καταγγελίες. Μόνο στην Αθήνα, 80 με 85.

Πέρυσι είχαμε 100.000 καταγγελίες, 20.000 συλλήψεις και 2.500-3.000 προφυλακίσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και φέτος τα στοιχεία κινούνται στα ίδια επίπεδα.