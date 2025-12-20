Αστυνομικοί του ελληνικού FBI «μπούκαραν» σε δύο strip show της Καλλιθέας - Πέντε συλλήψεις

Συνελήφθησαν πέντε άτομα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε δύο καταστήματα «STRIPSHOW» στην Καλλιθέα, τα οποία φέρονται να προήγαγαν στην πορνεία, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία, αλλοδαπές γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδά τους.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου 2025, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή της Μ.Κ.Ο. «OUR RESCUE», η οποία είναι εξιδεικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι ως εργαζόμενες στα καταστήματα απασχολούνταν γυναίκες, οι οποίες προσέγγιζαν πελάτες, με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, με πρόσχημα ατομικού χορού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι αξιόποινες πράξεις και να πραγματοποιηθούν οι συλλήψεις των κατηγορούμενων, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή κεκαλυμμένης δράσης, ύστερα από παράδοση απ’ τους αστυνομικούς- «πελάτες» προσημειωμένων χρηματικών ποσών.

Συνολικά 45 γυναίκες και 3 άνδρες διαφόρων υπηκοοτήτων, μεταφέρθηκαν στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. ώστε να διεξαχθεί έρευνα για το ενδεχόμενο να είναι θύματα εμπορίας και στους οποίους παρασχέθηκε αρωγή και προστασία. Επιπλέον, ένα άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σημειώνεται ότι, από την περαιτέρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα δύο καταστήματα διασυνδέονταν λειτουργικά.

Ειδικότερα, ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας στο ένα κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δεύτερου καταστήματος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5.450 ευρώ, κάμερες, καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης χώρων, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων τρίτων προσώπων, σημειώσεις και έγγραφα καταστήματος, καθώς και κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.