Αστυνομικός καταγγέλλει άγριο ξυλοδαρμό από πρώην σύντροφό της – Σοκάρει το βίντεο της επίθεσης

Ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία νεαρή αστυνομικός έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση και συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο, η 27χρονη καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της -επίσης εν ενεργεία αστυνομικό- για άγριο ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων.

Η ίδια μάλιστα δημοσιοποίησε οπτικό υλικό που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης, το οποίο προκαλεί σοκ. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Ο φερόμενος ως δράστης πρόλαβε να διαφύγει και δεν εντοπίστηκε ούτε στην κατοικία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, ενώ σε βάρος του έχουν κινηθεί τόσο ποινικές όσο και πειθαρχικές διαδικασίες.

Η αστυνομικός αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε ήδη καταθέσει μήνυση εναντίον του για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, καθώς =όπως υποστηρίζει- είχε διακινήσει προσωπικά τους βίντεο σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, όπου συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί.

Όπως ανέφερε, ο πρώην σύντροφός της τη εκβίαζε πως θα καταστρέψει τη ζωή της αν δεν επανασυνδεθούν, ενώ δεν δίστασε να απειλήσει ακόμη και την ίδια της τη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής και, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ο εμπλεκόμενος αστυνομικός αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν, όταν είχε ξεσπάσει το «σκάνδαλο» για τα πολυτελή ταξίδια της, η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί πως πίσω από τις καταγγελίες βρισκόταν ο συγκεκριμένος πρώην σύντροφός της.