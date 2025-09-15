Αστυνομικός πήγε για ταυτοποίηση στον απεργό πείνας πατέρα του Ντένις Ρούτσι που χάθηκε στα Τέμπη

Για ταυτοποίηση στοιχείων πήγε ένας αστυνομικός στο Σύνταγμα, στο σημείο που πραγματοποιεί απεργία πείνας, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, του παιδιού που χάθηκε στα Τέμπη. Ο Πάνος Ρούτσι ζητά εκταφή του γιου του, για να δει από τι πέθανε τελικά το παιδί του, αλλά του αρνούνται.

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα, από τη Μαρία Καρυστιανού και την ίδια ημέρα πήγε αστυνομικός για ταυτοποίηση. Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Δεν ήρθα να σας δημιουργήσω πρόβλημα... Την ταυτότητά της θέλω. Αν τα ήξερα δεν θα μου τα ζητούσαν».

Προκύπτει λοιπόν πως κάποιοι έστειλαν τον αστυνομικό για να κάνει ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης, ο οποίος τράβηξε και ανήρτησε το βίντεο «οι συγγενείς που βρίσκονται στο σημείο σαν μια γροθιά στάθηκαν μπροστά στους αστυνομικούς και τους ανάγκασαν να φύγουν χωρίς να δουν ταυτότητα και ζητώντας συγγνώμη».

«Κάνω αυτή την απεργία πείνας και δίψας γιατί 2,5 χρόνια τώρα αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα. Εμείς την πρώτη μέρα δεν ξέραμε που πατάγαμε και η κυβέρνηση και το κράτος μπάζωναν από τις πρώτες ώρες.

Εδώ και 2,5 χρόνια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου ότι αυτοί που το έκαναν αυτό το πράγμα και εξαιτίας τους έφυγαν όλα αυτά τα παιδιά τόσο άδικα δεν θα τους αφήσω έτσι.

Προχωρώ σε αυτή την απεργία γιατί ακόμη μια φορά βρήκαμε κλειστές πόρτες, όταν ζητήσαμε την εκταφή του παιδιού μου. Δεν ήμουν μόνο εγώ αλλά και άλλες οικογένειες.

Δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν μπορώ να αντέξω αυτή την κοροϊδία. Πιστεύω πως εκεί πάνω στην εξουσία μπορεί να υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι. Δεν πιστεύω ότι όλων τα χέρια ήταν βουτηγμένα στα μπαζώματα για αυτό και απευθύνομαι σε αυτούς.

Αν έχουν λίγη ευαισθησία οφείλουν να δουν το θέμα μας. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω από εδώ. Θα μείνω μέχρι τέλους», δήλωσε ο πατέρας.