Αστυνομικός TikTok: Οι διάλογοι που τον «καίνε» - «Στη μία δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα και στην άλλη 1.000»

Μπορεί ο πρώην αστυνομικός του TikTok να αρνείται κάθε κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών και την ποσότητα των 153 γραμμαρίων κοκαΐνης που βρέθηκε στην οικία του - την οποία πήρε πάνω του ο 21χρονος φιλοξενούμενός του - ωστόσο οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ έχουν «δέσει» την υπόθεση. Γι αυτό και κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια.

Στελέχη των «Αδιάφθορων» έχουν πολλά στοιχεία για τον 34χρονο πρώην υπαστυνόμο, ο οποίος σε συνομιλίες του, τις οποίες έχουν στα γραφεία τους στη ΓΑΔΑ, μιλούσε για (αδήλωτα) έσοδα χιλιάδων ευρώ, για ακίνητα που έχει στην κατοχή του (πάνω από δέκα), αλλά και για ουσίες.

Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στις επικοινωνίες που είχε με άλλους μέσω τηλεφώνου και οι οποίες βρίσκονται στα χέρια του Εσωτερικών μετά την άρση απορρήτου, αφήνονται υπόνοιες για παράνομα έσοδα και ύποπτες δραστηριότητες.

Τα κέρδη του αυτά, επί 10 σε σχέση με αυτά που έβγαζε στο Σώμα, φαίνεται πως τον οδήγησαν στην παραίτηση.

«Αν ήθελα νομίζεις δε θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» φέρεται να λέει ο αστυνομικός σε μία συνομιλία του, που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ.

Σε άλλη συνομιλία του, ο πρώην αστυνομικός, αναφέρει: «Για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την Αστυνομία, μόνιμη δουλειά, πάει να πει ότι κάτι έχω δει. Οτιδήποτε γίνεται από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε, παίρνω μερίδιο κανονικά».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 34χρονος πλέον πρώην αστυνομικός, φέρεται να έχει στην κατοχή του πάνω από 10 ακίνητα ενώ συμμετείχε και σε κατασκευαστική, αφήνοντας υπόνοιες ότι διοχέτευε αδήλωτα έσοδα στην εταιρεία.

Είναι χαρακτηριστική μία συνομιλία, στην οποία υπολογίζει τα έσοδά του, χωρίς κανένα από τα ποσά να προέρχεται από τη νόμιμη εργασία του στην Αστυνομία...

«Εμένα, είναι 2.000 την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας. Για να τρέχω τις δουλειές της, όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… είναι 60… 50 πες καθαρά. Συν τα 5 της άλλης, 55. Και έχω πάρει καμιά δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά. Οπότε είμαι τέλεια. Είμαι κομπλέ».

Οι αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ. σύμφωνα με πληροφορίες να εντοπίζουν σε επικοινωνίες του, ενδείξεις και για διακίνηση ναρκωτικών.

Η έρευνα για τον πρώην αστυνομικό ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 όταν άγνωστος έστειλε τρία email στα οποία ανέφερε ότι ο αστυνομικός εργάζεται σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, λαμβάνοντας μισθό 20.000 ευρώ το μήνα, για υπηρεσίες προστασίας και ναρκωτικών που διακινούνταν στο κλαμπ.