Αστυνομικός του TikTok: Μονακό, Αμάλφι, Μεξικό, Hayabusa - Το τζετ σετ ενός μισθωτού των 1.000 ευρώ

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην αστυνομικός του TikTok, Βαγγέλης Μπαταρλής, μετά την απολογία του στον Ανακριτή, για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών (153 γραμμάρια κοκαΐνης) σε βαθμό κακουργήματος αλλά και της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Aρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών, σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο 34χρονος πρώην υπαστυνόμος αρνήθηκε κάθε σχέση με την διακίνηση των 153 γραμμαρίων κοκαΐνης που βρέθηκαν στην οικία του στο Παλαιό Φάληρο, με τον 21χρονο φιλοξενούμενό του (επίσης προφυλακιστέος) να καταθέτει πως η ποσότητά ήταν δική του και είχε άγνοια γι αυτήν ο Μπαταρλής.

Το αυτό δήλωσε και ο πρώην αστυνομικός. Κατέθεσε πως δεν γνώριζε και δεν αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα. Η ΕΛΑΣ, της οποίας στελέχη των «Αδιάφθορων» παρακολουθούσαν τον 34χρονο εδώ και έναν χρόνο, έχουν συνομιλίες του που τον «δένουν» με την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών κι όχι μόνο.

Η πολυτελής ζωή του Αστυνομικού των 1000 ευρώ

Ο Βαγγέλης Μπαταρλής ήταν ιδιαίτερα συμπαθής και αγαπητός στο κοινό, καθώς δεν δίσταζε να παίρνει θέση κατά της αστυνομικής βίας που ασκούσαν οι συνάδελφοί του.

Έβγαινε φωτογραφίες με παιδάκια της Αφρικής, είχε ταχθεί υπέρ των διαδηλώσεων για τα Τέμπη.

Από την άλλη, σε ένα από τα τελευταία του βίντεο στο TikTok αποκαλούσε «βρωμιάρη» και «φρι Παλεστάιν» τον διαδηλωτή που οι αστυνομικοί τον κλώτσησαν στο πρόσωπο ενώ ήταν ακινητοποιημένος, λέγοντας πως «τους έφτυσε στα μούτρα».

Έγινε δημοφιλής μέσα από το TikTok, από το οποίο φέρεται να έβγαζε λεφτά, αν και απαγορεύεται κάτι τέτοιο για αστυνομικό, ενώ στην επιχείρηση που είχε στήσει με τον Youtuber Κοψιάλη, συλλαμβάνοντας παιδόφιλο σε σπίτι στον Πειραιά, δίχως να ενημερώσει την υπηρεσία του και ουσιαστικά μετατρέποντας σε σόου τη σύλληψη, καθώς ανέβηκε στο Youtube.

Φαίνεται πώς υπηρετούσε στην Αλεξανδρούπολη και γύρω στο 2016 - σύμφωνα με τις αναρτήσεις του στα social media, εμφανίζεται με μηχανή 1300 κυβικών (25.000 ευρώ), τη Suzuki Hayabusa.

Τα επόμενα χρόνια ξεκινάει μία σειρά από πανάκριβα ταξίδια σε διάστημα μόλις ολίγων μηνών μεταξύ τους. Μεξικό, Αργεντινή, Παρίσι, Γαλλική Ριβιέρα, Μονακό, Αμάλφι, Γιβραλτάρ... Δεν είναι μόνο τα κόστη των αεροπορικών εισιτηρίων αλλά και η ζωή εκεί. Στο Μονακό η διαμονή και τα γεύματα κοστίζουν αρκετά.

Ο ίδιος, στα social media έλεγε ξανά και ξανά, πως ο ίδιος αμείβεται με χίλια ευρώ.

