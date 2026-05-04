Υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύσσεται το νησί της Αστυπάλαιας για το διάστημα των τριών μηνών, μετά από απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο αποφάσεων, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες.

Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση αποθεμάτων περίπου 250 εκατ. κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%, η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% και η κατανάλωση κατά 6%.

Τι σημαίνει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης

Η διαδικασία βασίζεται σε υδρολογικά δεδομένα και επιστημονικά κριτήρια. Στην πράξη, η απόφαση δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής: νέοι ταμιευτήρες, ενίσχυση δικτύων και μέτρα για την ασφάλεια των αποθεμάτων.

Στόχος είναι η θωράκιση της επάρκειας νερού για τις επόμενες δεκαετίες. Σημαντικό είναι ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνοδεύεται από περιοριστικά μέτρα για τους πολίτες, αλλά αποτελεί σήμα συναγερμού για την Πολιτεία ώστε να κινηθεί άμεσα.