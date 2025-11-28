Επίσημα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Πάτμος και Λέρος λόγω λειψυδρίας

Με την υπογραφή των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Λέρος, η Πάτμος και η Αττική.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επίσημη αναγνώριση ενός προβλήματος που εδώ και καιρό προειδοποιούσαν οι επιστήμονες και οι αρμόδιοι φορείς: η δραματική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.

Η ΕΥΔΑΠ επισημαίνει ότι η κύρια αιτία της κρίσης είναι η πτώση της στάθμης στους ταμιευτήρες, με τον Ευήνο να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η ξηρασία στην περιοχή αυτή είναι πιο έντονη και παρατεταμένη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση αποθεμάτων περίπου 250 εκατ. κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%, η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% και η κατανάλωση κατά 6%.

Υδατικό στρες και κίνδυνοι

Η Ελλάδα εμφανίζει πλέον από τα υψηλότερα ποσοστά υδατικού στρες στη νότια Ευρώπη, με το 70% του διαθέσιμου νερού να απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη, όπου συγκεντρώνεται πάνω από το μισό του πληθυσμού της χώρας, βρίσκονται στο επίκεντρο της πίεσης.

Οι επιστημονικές μελέτες κάνουν λόγο για περίοδο «έμμονης ξηρασίας», συγκρίσιμη με εκείνη της δεκαετίας του ’90.

Τι σημαίνει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης

Η διαδικασία βασίζεται σε υδρολογικά δεδομένα και επιστημονικά κριτήρια. Στην πράξη, η απόφαση δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής: νέοι ταμιευτήρες, ενίσχυση δικτύων και μέτρα για την ασφάλεια των αποθεμάτων.

Στόχος είναι η θωράκιση της επάρκειας νερού για τις επόμενες δεκαετίες. Σημαντικό είναι ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνοδεύεται από περιοριστικά μέτρα για τους πολίτες, αλλά αποτελεί σήμα συναγερμού για την Πολιτεία ώστε να κινηθεί άμεσα.

Στρατηγικός σχεδιασμός και έργα

Η ενεργοποίηση του άρθρου 55 του νόμου 5215/25 επιτρέπει την επιτάχυνση των μεγάλων έργων μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί γεωτρήσεις και μελέτες ώστε να διασφαλιστεί η υδροδότηση της Αττικής για τα επόμενα 25 χρόνια.

Η Πολιτεία και η ΕΥΔΑΠ έχουν παρουσιάσει δημόσια το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές και εμπειρίες άλλων χωρών.