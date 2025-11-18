Μενού

Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας: Το γραφικό χωριό της Ρούμελης που αξίζει να ανακαλύψετε

Το γραφικό χωριό του Αθανάσιου Διάκου είναι ιδανικός προορισμός για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου

Reader symbol
Newsroom
Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας
Το χωριό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα (δυόμισι με τρεις ώρες), τα χωριά της ορεινής Φωκίδας είναι ιδανικά για αποδράσεις από την καθημερινή ρουτίνα. Χαλαρωτική θέα στις γύρω βουνοκορφές, πέτρινα σοκάκια, πυκνά δάση για εξερεύνηση, καλό φαγητό...

Όλα αυτά θα τα βρείτε στον Αθανάσιο Διάκο, ένα από τα πιο γνωστά και γραφικά χωριά της Ρούμελης.

Χτισμένο σε υψόμετρο 1.050 μ. στις ανατολικές πλαγιές των Βαρδουσίων, αυτό το μικρό χωριό ατενίζει την αντίπερα Γκιώνα και την Οίτη, ενώ αποτελεί ορμητήριο για πολλές ορεινές μαγευτικές διαδρομές μέσα σε ένα αλπικό σκηνικό με τα έλατα να φτάνουν όσο φτάνει το μάτι.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ