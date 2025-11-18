Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας: Το γραφικό χωριό της Ρούμελης που αξίζει να ανακαλύψετε

Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα (δυόμισι με τρεις ώρες), τα χωριά της ορεινής Φωκίδας είναι ιδανικά για αποδράσεις από την καθημερινή ρουτίνα. Χαλαρωτική θέα στις γύρω βουνοκορφές, πέτρινα σοκάκια, πυκνά δάση για εξερεύνηση, καλό φαγητό...

Όλα αυτά θα τα βρείτε στον Αθανάσιο Διάκο, ένα από τα πιο γνωστά και γραφικά χωριά της Ρούμελης.

Χτισμένο σε υψόμετρο 1.050 μ. στις ανατολικές πλαγιές των Βαρδουσίων, αυτό το μικρό χωριό ατενίζει την αντίπερα Γκιώνα και την Οίτη, ενώ αποτελεί ορμητήριο για πολλές ορεινές μαγευτικές διαδρομές μέσα σε ένα αλπικό σκηνικό με τα έλατα να φτάνουν όσο φτάνει το μάτι.

