Athens Pride: Η ΣΤΑΣΥ απέρριψε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια την ανάρτηση αφισών στο Μετρό

Ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να απορρίψει το αίτημα του Athens Pride για την ανάρτηση ενημερωτικών αφισών στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, μια πρακτική που εφαρμοζόταν σταθερά τα τελευταία δέκα χρόνια.

Σε ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές του Athens Pride υποστηρίζουν ότι η αίτησή τους απορρίφθηκε χωρίς να δοθεί κάποια αιτιολόγηση από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι η παρουσία της καμπάνιας στο Μετρό αποτελούσε, όπως αναφέρουν, μια σημαντική κατάκτηση για την ορατότητα και τη διεκδίκηση του δημόσιου χώρου.

Όπως επισημαίνουν, η απόφαση τους γνωστοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ανάρτηση των αφισών, χωρίς να συνοδεύεται από οποιαδήποτε εξήγηση ή διευκρίνιση.

Το Athens Pride τονίζει ακόμη ότι, στη σημερινή συγκυρία, κάθε φορέας, οργανισμός και επιχείρηση καλείται να τοποθετηθεί απέναντι σε ζητήματα ισότητας και ορατότητας, υπογραμμίζοντας πως οι επιλογές αυτές κρίνονται από την κοινωνία.

Η ανάρτηση του Athens Pride

Αναλυτικά η ανάρτηση του Athens Pride αναφέρει τα εξής:

«Ουτε βήμα πίσω στον δημόσιο χώρο!

Μετα απο 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας – που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου – φετος η ΣΤΑΣΥ ΑΕ απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση μας!

Το Athens Pride ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας κατά της κοινότητάς μας, κινήσεις όπως αυτή, που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη, αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητας μας. Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση. Και να κριθεί από αυτήν.

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ATHENS PRIDE 2026

Σάββατο 13 Ιουνίου

Πλατεία Συντάγματος»