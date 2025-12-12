Και δεν της φαίνεται: Η Αθήνα στους 7 τοπ προορισμούς για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα το 2025

Η Αθήνα συγκαταλέγεται στους επτά πιο σέξι γκέι προορισμούς διακοπών για το 2025, σύμφωνα με το άρθρο του them.us, ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή μέσα για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+.

Η ελληνική πρωτεύουσα, πέρα από τα αρχαία μνημεία και την ιστορική της κληρονομιά, αναδεικνύεται πλέον ως μια πόλη με δυναμική queer ενέργεια, που συνδυάζει πολιτισμό, νυχτερινή ζωή και σύγχρονη δημιουργικότητα.

Τα ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος, έχουν ήδη καθιερωθεί ως διεθνείς πόλοι έλξης για ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες. Ωστόσο, η Αθήνα προσφέρει κάτι διαφορετικό: μια αυθεντική, εναλλακτική εμπειρία.

Η πόλη πάλλεται από μια αριστερή και ανεπιτήδευτη queer ενέργεια, που εκφράζεται στις γειτονιές της και στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή.

Η queer σκηνή της πόλης

Η LGBTQ+ σκηνή της Αθήνας είναι πολυδιάστατη. Στο Γκάζι, οι drag παραστάσεις και τα μπαρ όπως το BEqueer δημιουργούν μια ζωντανή ατμόσφαιρα που κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο Ψυρρή και τα Εξάρχεια, οι χώροι τέχνης, οι καφετέριες και τα εστιατόρια φιλοξενούν ένα μίγμα ντόπιων και επισκεπτών. To them.us προτείνει μαγαζιά όπως, το Pharoah στα Εξάρχεια, το Hyper Hypo με queer και trans zines, αλλά και το φιλόξενο ξενοδοχείο Mona στο Ψυρρή, αποτελούν σημεία αναφοράς για την κοινότητα.

Η Αθήνα ζει έντονα τη νύχτα. Από τα drag shows στο Γκάζι μέχρι τις εκδηλώσεις του Athens Pride τον Ιούνιο, η πόλη προσφέρει εμπειρίες που αναδεικνύουν τοπικά ταλέντα και δημιουργικότητα. Στο Κουκάκι, το εμβληματικό Koukles Club συνεχίζει να αποτελεί έναν τρανς χώρο με μοναδικές παραστάσεις.

Το them.us κάνει ειδική μνεία και την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Οι παραλίες της περιοχής, ακόμη και οι πιο απομονωμένες, αποτελούν αγαπημένα σημεία για την κοινότητα.

Η Αθήνα ως queer προορισμός

Η επιλογή της Αθήνας από το them.us υποστηρίζει πως η πόλη συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό και μια ζωντανή queer σκηνή που εξελίσσεται συνεχώς.

Το 2025, η ελληνική πρωτεύουσα είναι ένας σταθμός για τους λάτρεις της αρχαιότητας, αλλά και ένας τόπος όπου η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα μπορεί να νιώσει ελεύθερη, δημιουργική και μέρος μιας πολυποίκιλης κουλτούρας.

Οι υπόλοιποι 6 προορισμοί

Πρόβινσταουν, Μασαχουσέτη

Παλμ Σπρινγκς, Καλιφόρνια Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Μόντρεαλ, Καναδάς Πουέρτο Βαγιάρτα, Μεξικό Βερολίνο, Γερμανία