Αθήνα: Διαρρήκτης έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας - Βάζουν συρματοπλέγματα στα μαγαζιά

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ένας διαρρήκτης, στην Αθήνα, πέφτει στο κενό στην προσπάθειά του να «μπει» σε σπίτι, έφερε στη δημοσιότητα ο Alpha, την ώρα που τα περιστατικά εγκληματικότητας στο κέντρο της πόλης αυξάνονται.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, έντρομος ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στην Αθήνα, βλέποντας κάτω τον διαρρήκτη, κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), όμως του επιτέθηκε ο σκύλος του δράστη.

Ο διαρρήκτης στη συνέχεια, συνοδεία αστυνομίας, διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, με τους κατοίκους πίσω από το κτίριο του ΟΣΕ να καταγγέλλουν μπαράζ διαρρήξεων.

Το παραπάνω συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Ιεροθέου, πίσω από το κτίριο του ΟΣΕ, όπου καθημερινά καταγράφονται κλοπές και διαρρήξεις, με κάτοικο της περιοχής να κάνει λόγο πως μία φορά πήγαν να του βάλουν φωτιά στο σπίτι.

Οι κάτοικοι της περιοχής, στην Αθήνα, μόλις νυχτώσει, δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Μάλιστα, πολλοί εξ' αυτών έχουν βάλει διπλές κλειδαριές και συρματοπλέγματα στα μπαλκόνια τους.