Αθήνα: Έκτακτα μέτρα για την ψυχρή εισβολή – Θερμαινόμενοι χώροι και υποστήριξη αστέγων

Ο Δήμος ενεργοποιεί θερμαινόμενους χώρους και ομάδες Street Work για την προστασία αστέγων και ευάλωτων πολιτών εν εξελίξει της ψυχρής εισβολής.

Κύμα κακοκαιρίας, Αθήνα | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
Η Αθήνα εισέρχεται σε περίοδο έντονης κακοκαιρίας, καθώς η ψυχρή εισβολή από τη Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να φέρει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις μέσα στις επόμενες ώρες

Ο Δήμος Αθηναίων έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και ενεργοποιεί από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 20:00, έκτακτα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων πολιτών.

Θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας

Σε λειτουργία τίθεται θερμαινόμενος χώρος στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, τηλ. 210‑3423716), προσφέροντας ασφαλή προσωρινή διαμονή, ζεστή σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας σε όσους έχουν ανάγκη.

Ομάδες Street Work στους δρόμους 24/7

Οι ομάδες Street Work του Δήμου θα βρίσκονται διαρκώς στους δρόμους, διανέμοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, ρουχισμό και κουβέρτες. Παράλληλα, θα ενημερώνουν και θα υποστηρίζουν όσους χρειάζονται βοήθεια για να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί συνεχώς για τη διαμονή και τη σίτισή τους.

Με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να πέσουν αισθητά, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν για περιστατικά ανθρώπων που χρειάζονται άμεση υποστήριξη, ώστε να μη μείνει κανείς εκτεθειμένος στο ψύχος.

