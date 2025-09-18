Αθηνά Χωρίς Αυτοκίνητο: Η μεγάλη ανοιχτή γιορτή της πόλης για τη βιώσιμη κινητικότητα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου, ο δήμος μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει μία μεγάλη ανοιχτή γιορτή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου 20/9 έως τις 8 το βράδυ της Κυριακής 21/9, η ιστορική οδός -από το ύψος της Ευριπίδου μέχρι το Μοναστηράκι- μεταμορφώνεται σε έναν χώρο συνάντησης, παιχνιδιού, μουσικής και ελεύθερης μετακίνησης, έναν χώρο που αναπνέει διαφορετικά και δείχνει τον δρόμο για μια πόλη πιο ανθρώπινη και βιώσιμη, ιδανική για να ζεις αλλά και να επισκέπτεσαι.

Από ποδηλατικές διαδρομές, εκπαιδευτικά εργαστήρια και μαθήματα γιόγκα μέχρι μεταμεσονύχτιες κινηματογραφικές προβολές και ντίσκο πάρτυ, οι δράσεις απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, αλλά και σε όλους όσοι στηρίζουν τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη.

Με αφορμή τη διοργάνωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ιωάννης Γεώργιζας, τόνισε:

«Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” αποτελεί μία συμβολική, αλλά και ουσιαστική υπενθύμιση πως η βιώσιμη κινητικότητα και η ποιότητα ζωής μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν. Για ένα ολόκληρο 24ωρο, ένας ιστορικός δρόμος γεμάτος κίνηση και φασαρία μετατρέπεται σε πεδίο συνύπαρξης, δημιουργίας και παιχνιδιού για κατοίκους και επισκέπτες. Μέσα από τη διοργάνωση, έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε την εμπειρία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής και κίνησης στην πόλη, με σεβασμό στο περιβάλλον και με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09

20:30 – 23:00 Disco Roller Party: DJ Nicola Lavacca

23.30 – 05.30 Μεταμεσονύχτιες Προβολές με το Midnight Express:

23:30 – 01:30 The Love Bug (1968)

01:30 – 03:30 Christine (1983)

03:30 – 05:30 Blade Runner (1982)



ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09

08:00 – 11:00 Μάθημα γιόγκα

11:00 – 14:00 Fitness Fun

10:00 – 12:00 «Η πόλη που αναπνέει» - Παιδικό εργαστήριο (5-7 ετών)

10:00 – 14:00 «Ανακυκλώνω με ρυθμό – Ζωγραφίζω με σκοπό»

11:00 – 17:00 Get Skated & Educated

11:00 Ποδηλατική Διαδρομή στα Ίχνη του Νέου «Ποδηλατόδρομου»

11:30 – 14:30 Εργαστήριο ποδηλάτου: Πίστα ποδηλάτου με πινακίδες ΚΟΚ

11:30 – 14:30 Εργαστήριο ποδηλάτου: Ζωγραφίζω με το ποδήλατό μου

12:00 – 14:00 Αποστολή: Χωρίς Αυτοκίνητο – Παιδικό εργαστήριο (8-12 ετών)

12:00 – 15:00 "No Car Adventure" – Θεατρικό Παιχνίδι

12:00 – 15:00 Comic Workshop: Δήμητρα Αδαμοπούλου & Νικόλας Στεφαδούρος

12:00 – 15:00 Αντώνης Βαβαγιάννης: Δεν είναι καν κουίζ

12:00 – 15:00 Καρικατούρες από τους Θανάση Πετρόπουλο, Δήμητρα Αδαμοπούλου και Νικόλα Στεφαδούρο

12:00 – 16:00 Ποιος είπε ότι οι δεινόσαυροι δεν υπάρχουν; - Ross ο Δεινόσαυρος

11:30 – 14:30 Εργαστήριο Ποδηλάτου: Πώς φαντάζομαι την πόλη

13:00 – 17:00 Cool Crips: Επαναπροσδιορίζοντας την αναπηρία

15:00 – 18:30 Radio Producers: DJ Sets

18:30 – 20:00 Πάνος Βλάχος Live

Μπείτε στο ημερολόγιο της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ, cityfestival.thisisathens.org/events και αποθηκεύστε όσες εκδηλώσεις σας ενδιαφέρουν. Ακολουθήστε μας σε Facebook, Instagram, TikTok και Spotify για όλα τα νέα και τις τελευταίες ενημερώσεις.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων»/Υποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (ΟΠΣ 6018475) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.