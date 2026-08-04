Αθλιότητα στη Μύκονο: Βασανισμένο γαϊδουράκι με δεμένα πόδια «κλαίει» ζητώντας βοήθεια

Σκηνές που προκαλούν βαθιά θλίψη και οργή είδαν το φως της δημοσιότητας από τη Μύκονο, αποκαλύπτοντας για ακόμη μια φορά τη σκοτεινή πλευρά της κακοποίησης των ζώων πίσω από τη βιτρίνα του κοσμοπολίτικου νησιού. Ένα βασανισμένο γαϊδουράκι βρέθηκε να στέκεται ανήμπορο, με τα πόδια του δεμένα, θύμα της βάναυσης και απαρχαιωμένης πρακτικής που είναι γνωστή ως «παστούρωμα».

Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά από καταγγελία και βίντεο που τράβηξε επώνυμος επισκέπτης του νησιού.

Στα σοκαριστικά πλάνα, το ανυπεράσπιστο ζώο –εμφανώς ταλαιπωρημένο από τον πόνο και τον περιορισμό της κίνησής του– διακρίνεται να πλησιάζει τον άνθρωπο που κατέγραφε το συμβάν, με τα μάτια του να δακρύζουν, σε μια σπαρακτική έκκληση για βοήθεια.

Το παστούρωμα (το δέσιμο δηλαδή των ποδιών του ζώου μεταξύ τους, συχνά και με το κεφάλι, για να περιοριστεί η κίνησή του) αποτελεί ευθέως μορφή βασανισμού. Ο νόμος στην Ελλάδα είναι σαφής: η πρακτική αυτή απαγορεύεται αυστηρά και διώκεται ποινικά.

Παρά τις αυστηρές νομοθετικές προβλέψεις και τα τσουχτερά πρόστιμα, ορισμένοι επιμένουν να αγνοούν επιδεικτικά τον νόμο, συνεχίζοντας να κακοποιούν τα ιπποειδή που κάποτε αποτελούσαν τον κινητήριο μοχλό της αγροτικής ζωής.