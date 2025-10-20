To ατμοσφαιρικό φαινόμενο που θα καθορίσει τον καιρό στην Ελλάδα τον Νοέμβριο - Έρχεται κρύο

Ένας ατμοσφαιρικός δείκτης, γνωστός ως Δείκτης Βόρειου Ατλαντικού (NAO), φαίνεται πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον καιρό της Ευρώπης και της Μεσογείου το φετινό φθινόπωρο.

Ο δείκτης αυτός περιγράφει τη διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης ανάμεσα στην Ισλανδία και τις Αζόρες και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διάταξη των ανέμων και των συστημάτων πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Όταν ο δείκτης περνά σε αρνητική φάση, ο Αντικυκλώνας των Αζόρων εξασθενεί και μετατοπίζεται δυτικότερα. Αυτό επιτρέπει στις ψυχρότερες αέριες μάζες από τον Βορρά να κατεβαίνουν νοτιότερα, φτάνοντας μέχρι και τη Μεσόγειο.

Το αποτέλεσμα είναι πιο συχνές κακοκαιρίες, με βροχές και χιονοπτώσεις σε περιοχές που συνήθως δεν επηρεάζονται τόσο νωρίς μέσα στο φθινόπωρο.

Η αρνητική φάση του δείκτη ήταν και η αιτία που τις προηγούμενες εβδομάδες η Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια βίωσαν θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στη Σερβία σημειώθηκαν ασυνήθιστα πυκνές χιονοπτώσεις για την εποχή, ενώ χιόνια έπεσαν ακόμη και σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας.

Τι περιμένουμε για τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα πρόγνωσης, ο Νοέμβριος ενδέχεται να συνεχίσει με παρόμοιο μοτίβο. Αυτό σημαίνει ότι στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, είναι πιθανό να δούμε αξιόλογες βροχές και χιονοπτώσεις, με τις θερμοκρασίες να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Φυσικά, δεν αποκλείονται και διαστήματα με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Μια πιο «φυσιολογική» χρονιά

Σε γενικές γραμμές, το φετινό φθινόπωρο στο Βόρειο Ημισφαίριο εξελίσσεται πιο φυσιολογικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι η παρατεταμένη αρνητική φάση του δείκτη NAO έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την εξέλιξη, επιτρέποντας στις ψυχρές αέριες μάζες να φτάνουν πιο νότια και να διαμορφώνουν τον καιρό της Ευρώπης.