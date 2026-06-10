Αττική: Διασώθηκε λύκος από παγίδα και εντοπίστηκε να κινείται προς τον Παρνασσό

Μια επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης ενός λύκου ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην ανατολική Αττική, αποτρέποντας έναν τραγικό θάνατο για το άγριο ζώο.

Ένας ενήλικος αρσενικός λύκος βρέθηκε εγκλωβισμένος σε παράνομη συρμάτινη θηλιά, η οποία είχε τοποθετηθεί σε αγροτική έκταση για τη σύλληψη άλλων ζώων (όπως αγριογούρουνα).

Το ζώο ήταν ανήμπορο να απελευθερωθεί, κάτι που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την επιβίωσή του.

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, στήθηκε μια οργανωμένη επιχείρηση. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και έμπειροι επιστήμονες από την οργάνωση «Καλλιστώ» και τον σύλλογο «ΑΝΙΜΑ». Με συντονισμένες κινήσεις, οι ειδικοί απεγκλώβισαν με ασφάλεια τον λύκο.

Πριν αφεθεί ξανά ελεύθερος, οι επιστήμονες του τοποθέτησαν ένα ειδικό κολάρο εντοπισμού για να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του και τις μετακινήσεις του.

Ο λύκος έμεινε στάσιμος, αναρρώνοντας από τα τραύματα που του προκάλεσε η παγίδα. Μόλις συνήλθε, ξεκίνησε μια εντυπωσιακή πορεία. Κατευθυνόμενος βορειοδυτικά, κάλυψε μια απόσταση τουλάχιστον 200 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις 10 ημέρες.