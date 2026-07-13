Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από σήμερα το βράδυ (13.07) στην Αττική Οδό, καθώς κλειστές πρόκεται να παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών-Λαμίας (Α.Θ.Ε.) στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης (Α6), μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου.
Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22.00 εώς τις 06.00 τη Δευτέρα και την Τρίτη, 13 και 14 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, όσα οχήματα έρχονται είτε Μαρκόπουλο είτε από Ελευσίνα και έχουν ως προορισμό την Αθηνών–Λαμίας (Α.Θ.Ε.) με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται στην κατεύθυνση προς Πειραιά και θα πραγματοποιούν αναστροφή:
α) τα οχήματα έως 3,5t στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας (γέφυρα Βριούλων) και
β) τα οχήματα άνω των 3,5t στο ύψος Περιστερίου (Δυρραχίου).
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