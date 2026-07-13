Μενού

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το βράδυ - Κλείνει ο κόμβος Μεταμόρφωσης προς Λαμία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται να ισχύσουν από σήμερα (13/07) στην Αττική Οδό, καθώς ο κόμβος Μεταμόρφωσης προς Λαμία θα κλείσει.

Reader symbol
Newsroom
Αττική Οδός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από σήμερα το βράδυ (13.07) στην Αττική Οδό, καθώς κλειστές πρόκεται να παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών-Λαμίας  (Α.Θ.Ε.) στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης (Α6), μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22.00 εώς τις 06.00 τη Δευτέρα και την Τρίτη, 13 και 14 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, όσα οχήματα έρχονται είτε Μαρκόπουλο είτε από Ελευσίνα και έχουν ως προορισμό την Αθηνών–Λαμίας (Α.Θ.Ε.) με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται στην κατεύθυνση προς Πειραιά και θα πραγματοποιούν αναστροφή:

α) τα οχήματα έως 3,5t στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας (γέφυρα Βριούλων) και

β) τα οχήματα άνω των 3,5t στο ύψος Περιστερίου (Δυρραχίου).

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ