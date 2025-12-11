Κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας σημειώθηκε επεισόδιο στην Αττική Οδό. Τα απίστευτα πλάνα που δημοσιεύτηκαν (11/12) δείχνουν έναν οδηγό μηχανής να παρασύρει τροχονόμο κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Στα πλάνα αρχικά ο οδηγός φαίνεται να έχει σταματήσει και κατέβει από τη μηχανή, ωστόσο στη συνέχεια την καβαλάει και ανοίγει γκάζι με αποτέλεσμα να παρασύρει τον έναν από τους δύο τροχονόμους που βρίσκονταν μπροστά του.

Συνάδελφοί του έσπευσαν, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια ο οδηγός συνελήφθη.