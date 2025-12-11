Κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας σημειώθηκε επεισόδιο στην Αττική Οδό. Τα απίστευτα πλάνα που δημοσιεύτηκαν (11/12) δείχνουν έναν οδηγό μηχανής να παρασύρει τροχονόμο κατά τη διάρκεια ελέγχου.
Στα πλάνα αρχικά ο οδηγός φαίνεται να έχει σταματήσει και κατέβει από τη μηχανή, ωστόσο στη συνέχεια την καβαλάει και ανοίγει γκάζι με αποτέλεσμα να παρασύρει τον έναν από τους δύο τροχονόμους που βρίσκονταν μπροστά του.
Συνάδελφοί του έσπευσαν, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια ο οδηγός συνελήφθη.
- Λίλι Κόλινς: Ο ενθουσιασμός για Μητσοτάκη που βλέπει Emily in Paris - «Αυτό δεν το είδα να έρχεται»
- Ανδρέας Μικρούτσικος για Πασχάλη Τερζή: «Αυτός ο γλυκύτατος άνθρωπος ήταν ο μόνιμος τσακωμός με τον αδερφό μου»
- Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ»: «Επιλεκτική στάση που δημιουργεί ερωτήματα» λένε πηγές
- Αττική Οδός: Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε τροχονόμο σε έλεγχο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.