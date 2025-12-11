Μενού

Αττική Οδός: Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε τροχονόμο σε έλεγχο

Επεισόδιο με μοτοσικλετιστή σημειώθηκε, το πρωί της Πέμπτης, στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων της Τροχαίας.

Έλεγχος Τροχαίας στην Αττική Οδό | Youtube
Κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας σημειώθηκε επεισόδιο στην Αττική Οδό. Τα απίστευτα πλάνα που δημοσιεύτηκαν (11/12) δείχνουν έναν οδηγό μηχανής να παρασύρει τροχονόμο κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Στα πλάνα αρχικά ο οδηγός φαίνεται να έχει σταματήσει και κατέβει από τη μηχανή, ωστόσο στη συνέχεια την καβαλάει και ανοίγει γκάζι με αποτέλεσμα να παρασύρει τον έναν από τους δύο τροχονόμους που βρίσκονταν μπροστά του.

Συνάδελφοί του έσπευσαν, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια ο οδηγός συνελήφθη.

