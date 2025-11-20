Αττικόν: Γιατροί της ΕΙΝΑΠ κατέθεσαν μήνυση για τα ράντζα

Ο πρόεδρος του ΔΣ Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και του Σωματείου Εργαζομένων «Αττικόν», Γιώργος Σιδέρης, επισκέφτηκε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα όπου γνωστοποίησε την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς (εκ μέρους του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ) για τα ράντζα στο «Αττικόν».
«Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια με 100 - 150 ράντζα μετά από κάθε γενική εφημερία, προκαλεί επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρεπή τους νοσηλεία», αναφέρει η ΕΙΝΑΠ.
Επίσης, σημειώνει πως «δημιουργούνται αφόρητες συνθήκες εντατικής εργασίας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού».
